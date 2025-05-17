Стійкі до РЕБ і мають збільшену БЧ: росіяни кажуть, що покращили можливості "шахедів" (фото)

ЗС РФ продовжують вдосконалювати характеристики ударних БпЛА, якими постійно здійснюють атаки проти цивільного населення України. Зокрема росіяни повідомили про введення нових "покращень" у можливостях "Шахедів".

Related video

Про це йдеться в одному з Telеgram-каналів російських військовослужбовців.

Зокрема, повідомляється, що росіяни покращили двигун "шахедів" — тепер БпЛА здатні досягати висоти в 3 км та летіти зі швидкістю понад 200 км/год. Це, на думку авторів, ускладнить роботу українських МВГ (мобільних вогневих груп), вертольотів-перехоплювачів та літаків F-16, адже тепер дрон може раптово знизитися до 50 м.

ЗС РФ покращили харакетеристики "шахедів" (скриншот посту)

"Доопрацювали наш планер. Тепер вони пікірують із висоти 2 км зі швидкістю 400 км/год, долаючи об'єктову ППО. [Також] доопрацювали нашу мікроелектроніку. РЕБ, поставлений у рамках американської допомоги [для ЗСУ — ред.], раніше працював. Більше не працює", — переконують автори допису.

Також росіяни кажуть, що начебто доопрацювали "антиспуфінговий алгоритм", який назвали "найкращим у світі". Зміни також стосувалися бойової частини ударного БпЛА — тепер вага бойової частини збільшена від 50 до 90 кг, а росіяни "доопрацювали тактику застосування".

Наразі оприлюднену інформацію зі сторони провоєнного російського Telegram-каналу неможливо перевірити за допомогою об'єктивних даних.

Раніше повідомлялося, як "Шахеди" пристосовують під удари по цивільних. Тепер дрони не лише атакують цілі, а й залишають після себе пастки для цивільних — трубки з вибухівкою, що можуть здетонувати у будь-який момент.

Згодом стало відомо, що ЗСУ презентували безпілотник "ГУПАЛО-Н". Українські підрозділи та мобільні групи ППО вже рік використовують цей БПЛА, який візуально нагадує копію російського "Шахеда".