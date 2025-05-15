"Копия Шахеда": как работает украинский беспилотник "ГУПАЛО-Н" (фото, видео)

Подразделения Вооруженных Сил Украины и мобильные группы ПВО уже год используют беспилотный авиационный комплекс «ГУПАЛО-Н» от украинской компании "Вітруган" (WeTrueGun), внешне напоминающий российский дрон «Шахед».

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Об этом разработчики сообщили на своей официальной странице в Facebook, отметив, что "ГУПАЛО-Н" теперь признан в соответствии со стандартами учета военной техники государств-членов НАТО. БПЛА прошел международную кодификацию и получил номенклатурный номер НАТО — 1550-61-018-5740.

Бойцы МОГ 114-й бригады применяют "ГУПАЛО"

Сообщается, что дрон "ГУПАЛО-Н" служит в качестве воздушной мишени для тренировок, боевого слаживания и испытаний различных средств противовоздушной обороны Украины.

Беспилотник моделирует реальные условия угрозы для ПВО, такие как скорость, профиль полета, и размеры сигнатуры. Он уже прошел испытания с разными типами ЗРК, ПЗРК и прочими средствами поражения. За счет своей конструкции аппарат прост в обслуживании между полетами.

"Это лучшая воздушная мишень в Украине по соотношению цена-качество", — подчеркнули разработчики.

Дрон "ГУПАЛО": что о нем известно

Дрон "ГУПАЛО" является условным аналогом иранского дрона-камикадзе "Шахед", который россияне называют "Герань-2". Его предназначение — быть мишенью для обучения групп ПВО стрельбе по движущейся цели. Аппарат также имеет версию БПЛА-камикадзе. На опубликованных в сети кадрах видно, что БПЛА запускается с катапульты.

На официальном сайте говорится, что компания "ВІТРУГАН" объединяет разработчиков и производителей современных БПЛА систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). У проекта также есть учебный центр, где тренируются операторы БПЛА.

Дрон "ГУПАЛО" Фото: Instagram

О дроне "ГУПАЛО" ранее также упоминал украинский музыкант и волонтер Александр Сыдоренко. Он призвал профильные воинские части, которым интересно потренировать свои экипажи на "реальном Шахеде", обращаться к компании "Вітруган".

"Это — почти полная копия Шахеда, предназначенная для обучения ПВО — стрельбы по движущейся цели", — подчеркнул Сыдоренко.

Напомним, Силы обороны Украины начали применять на фронте БПЛА "Королева Шершней" от компании "Дикие Шершни", оснащенные гранатометами.

Также сообщалось, что бойцы 65 механизированной бригады "Великий Луг" готовят к выходу на линию фронта наземный дрон "Гном".