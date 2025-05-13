ВСУ впервые применили против ВС РФ дрон "Королева Шершней" с гранатометом (видео)
Силы обороны Украины начали применять на фронте беспилотные летательные аппараты «Королева Шершней» от компании «Дикие Шершни», оснащенные гранатометами.
Кадры работы "Королевы Шершней" с гранатометом были опубликованы в Telegram-канале "Диких Шершней". Пилоты подразделения BULAVA с ОПБр им. Б.Хмельницкого успешно применили БПЛА против пехоты ВС РФ.
"Первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ", — подчеркнули "Дикие Шершни".
Что известно о дроне "Королева Шершней"
По данным разработчиков, "Королева Шершней" — это самый большой в Украине FPV-дрон, который оснащен украинской электроникой, созданной во время войны с учетом опыта FPV-операторов, и на 65% состоит из украинских комплектующих.
Этот многофункциональный БПЛА может сбрасывать взрывчатку на оккупантов, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе поменьше, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути оккупантов.
"Дрон получил название "Королева Шершней" — по аналогии с иерархией семьи шершней в природе, где все строится вокруг королевы", — объяснили в компании.
Напомним, ранее "Дикие Шершни" показали, как украинские военнослужащие применяют FPV-дрон "Королева Шершней", оснащенный автоматом.
Также сообщалось, что в РФ показали беспилотный летательный аппарат с РПГ (ручным противотанковым гранатометом), заявив, что уже применяют такие дроны на войне в Украине.