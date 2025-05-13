ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ дрон "Королева Шершнів" із гранатометом (відео)
Сили оборони України почали застосовувати на фронті безпілотні літальні апарати "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.
Кадри роботи "Королеви Шершнів" з гранатометом були опубліковані в Telegram-каналі "Диких Шершнів". Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б.Хмельницького успішно застосували БПЛА проти піхоти ЗС РФ.
"Перше бойове застосування дрона з гранатометом у ЗСУ", — наголосили "Дикі Шершні".
Що відомо про дрон "Королева Шершнів"
За даними розробників, "Королева Шершнів" — це найбільший в Україні FPV-дрон, який оснащений українською електронікою, створеною під час війни з урахуванням досвіду FPV-операторів, і на 65% складається з українських комплектуючих.
Цей багатофункціональний БПЛА може скидати вибухівку на окупантів, використовуватися як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе трохи меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.
"Дрон отримав назву "Королева Шершнів" — за аналогією з ієрархією сім'ї шершнів у природі, де все будується навколо королеви", — пояснили в компанії.
Нагадаємо, раніше "Дикі Шершні" показали, як українські військовослужбовці застосовують FPV-дрон "Королева Шершнів", оснащений автоматом.
Також повідомлялося, що в РФ показали безпілотний літальний апарат із РПГ (ручним протитанковим гранатометом), заявивши, що вже застосовують такі дрони на війні в Україні.