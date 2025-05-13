ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ дрон "Королева Шершнів" із гранатометом (відео)

Сили оборони України почали застосовувати на фронті безпілотні літальні апарати "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.

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Кадри роботи "Королеви Шершнів" з гранатометом були опубліковані в Telegram-каналі "Диких Шершнів". Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б.Хмельницького успішно застосували БПЛА проти піхоти ЗС РФ.

Робота "Королеви Шершнів" із гранатометом

"Перше бойове застосування дрона з гранатометом у ЗСУ", — наголосили "Дикі Шершні".

Що відомо про дрон "Королева Шершнів"

За даними розробників, "Королева Шершнів" — це найбільший в Україні FPV-дрон, який оснащений українською електронікою, створеною під час війни з урахуванням досвіду FPV-операторів, і на 65% складається з українських комплектуючих.

Цей багатофункціональний БПЛА може скидати вибухівку на окупантів, використовуватися як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе трохи меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.

"Дрон отримав назву "Королева Шершнів" — за аналогією з ієрархією сім'ї шершнів у природі, де все будується навколо королеви", — пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше "Дикі Шершні" показали, як українські військовослужбовці застосовують FPV-дрон "Королева Шершнів", оснащений автоматом.

Також повідомлялося, що в РФ показали безпілотний літальний апарат із РПГ (ручним протитанковим гранатометом), заявивши, що вже застосовують такі дрони на війні в Україні.