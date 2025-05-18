Васильков атаковали "Шахедами": возле аэродрома был сильный пожар, в домах вылетели окна (видео)

Ночью 18 мая одной из основных целей российских "Шахедов" стал аэродром в Василькове. В районе объекта разгорелся сильный пожар, который был виден за 20 километров.

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Подробности ночной атаки 18 мая сообщили столичные паблики.

От взрывной волны пострадали и гражданские объекты города. На видеокадрах последствий взрывов можно увидеть выбитые окна в многоэтажных жилых домах.

О серии взрывов в Василькове стало известно в 3:05. "Шахеды" на Васильков летели несколькими волнами и с разных направлений.

Васильков находится в Обуховском районе Киевской области. По данным регионального управления ГСЧС, из-за атаки ВС РФ дронами в этом районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения.

В Обуховском районе есть погибшие после атаки ВС РФ

Еще ранены три человека, в том числе ребенок 2019 года рождения, получили ранения.

Напомним, сегодня ночью армия Россия массированно атаковала Киевскую область "Шахедами". БПЛА замечали возле Боярки, Фастова, Борисполя и в Белоцерковском районе.

Фокус также писал, как ВС РФ улучшают свои ударные дроны "Шахед". БПЛА получили новый двигатель и могут летать на высоте 3 км со скоростью более 200 км/ч.