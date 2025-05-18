Васильків атакували "Шахедами": біля аеродрому була сильна пожежа, у будинках вилетіли вікна (відео)

Вночі 18 травня однією з основних цілей російських "Шахедів" став аеродром у Василькові. У районі об'єкта розгорілася сильна пожежа, яку було видно за 20 кілометрів.

Related video

Подробиці нічної атаки 18 травня повідомили столичні пабліки.

Від вибухової хвилі постраждали й цивільні об'єкти міста. На відеокадрах наслідків вибухів можна побачити вибиті вікна в багатоповерхових житлових будинках.

Про серію вибухів у Василькові стало відомо о 3:05. "Шахеди" на Васильків летіли кількома хвилями і з різних напрямків.

Васильків розташований в Обухівському районі Київської області. За даними регіонального управління ДСНС, через атаку ЗС РФ дронами в цьому районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 року народження.

В Обухівському районі є загиблі після атаки ЗС РФ

Ще поранено трьох людей, зокрема дитину 2019 року народження, яка дістала поранення.

Нагадаємо, сьогодні вночі армія Росія масовано атакувала Київську область "Шахедами". БПЛА помічали біля Боярки, Фастова, Борисполя та в Білоцерківському районі.

Фокус також писав, як ЗС РФ покращують свої ударні дрони "Шахед". БПЛА отримали новий двигун і можуть літати на висоті 3 км зі швидкістю понад 200 км/год.