Пилот МиГ-29 сбил "Шахед" во время ночной атаки РФ: в ПС поделились кадрами боя из кабины (видео)

Пилот истребителя МиГ-29 сбил "Шахед" в ночном небе во время отражения массированной атаки россиян по украинским объектам инфраструктуры. В Воздушных силах показали кадры боя глазами летчика.

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Видео опубликовано на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

На кадрах можно увидеть ночную боевую работу летчика бригады тактической авиации Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ с позывным Yellowtail, который в темноте целится в беспилотный летательный аппарат типа Shahed. За время службы Yellowtail совершил более сотни боевых вылетов.

"Он постоянно готов по боевому приказу поднять боевую машину в небо для защиты родной земли от вражеских ударов с воздуха", — отметили в пресс-службе.

В воздушных силах добавили, что к отражению российских массовых атак привлекаются все имеющиеся силы и средства. Кроме зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы против вражеских дронов и ракет могут поднимать и истребительную авиацию.

МиГ-29 сбивают "Шахеды"

Истребитель МиГ-29 до передачи западными партнерами F-16 был одним из основных самолетов украинских Воздушных сил. Во время полномасштабной войны его целью стали в том числе и иранские "Шахеды".

В октябре 2022 года летчик Вадим KARAYA Ворошилов на МиГ-29 сбил 5 дронов Shahed-136. Однако обломки одного из аппаратов пробили кабину и вызвали пожар, и военный был вынужден катапультироваться. Впоследствии он отмечал, что "Шахеды" — слишком маленькая цель для радаров истребителя МиГ-29, и для уничтожения дрона нужно устанавливать зрительный контакт — а это ставит жизнь летчика под угрозу.

Напомним, 19 мая компания-производитель боевых дронов "Дикие шершни" показала видео боя украинского дрона-перехватчика против "Шахеда". БПЛА Sting создан специально для противостояния иранским дронам.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан 14 мая рассказал новые детали сбития А-50 ракетой С-200, которое в прошлом году Силы обороны осуществили над Азовским морем.