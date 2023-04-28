Истребитель МиГ-29. Что известно об одном из основных самолетов украинских Воздушных сил

Вероятно, МиГ-29 в составе Воздушных сил доживает последние годы. Но пока Запад не предоставил более современные самолеты, советский истребитель остается одним из основных в Украине. У него много недостатков, однако украинские асы выжимают из техники все и даже больше.

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Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Воздушные силы в стратегии "Визия-2035" указывали на необходимость перехода на более современные самолеты по типу F-16. Сейчас же, пока партнеры "не слышат" украинские просьбы в западных истребителях, одним из основных самолетов в армии является МиГ-29. Фокус собрал информацию о советском изделии, его истории и участии в обороне неба во время полномасштабной войны.

МиГ-29 — история создания многоцелевого истребителя

МиГ-29 (по классификации НАТО Fulcrum) – это разработка советского конструкторского бюро имени Анастаса Микояна. Над созданием истребителя начали работу в 1960-х годах. Первый полет исследовательского экземпляра МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года.

Решение создавать МиГ-29 было принято на фоне информации, о разработке в США самолета F-15 Eagle. Работу разделили на 2 части – создание тяжелого истребителя и легкого. Тяжелым стал Су-27, а легким соответственно МиГ-29. В основе воздушного судна лежат наработки МиГ-23 и МиГ-25. С МиГ-23 взяли и модернизировали систему управления огнем и ракеты: К-23, К-25, К-13М и К-60. От МиГ-25 взяли аэродинамическую систему.

Основными задачами новинки были:

завоевание господства в воздухе над районом боевых действий;

нанесение ударов по наземным целям;

уничтожение ракет.

Следует отметить, что в США также в 1970-х годах был создан истребитель F-16 усилиями General Dynamics. Однако в отличие от МиГ-29, F-16 постоянно модернизируется. Сейчас от самолета остался только корпус, а вся авионика и вооружение совершенствуются. При этом оба самолета являются истребителями 4 поколения.

МиГ-29 из Словакии отправились в Украину

Серийное производство МиГ-29 началось в 1982 году, за это время было произведено более 1600 самолетов. Истребители активно поставлялись за границу: в Болгарию, Венгрию, Польшу, ГДР, Индию, Югославию и другие. Они минимально отличались радиолокационными станциями и имели маркировку "А" для стран Варшавского договора, "Б" для развивающихся стран и "G" для Восточной Германии.

МиГ-29 какое вооружение имел самолет и основные характеристики

Основными МиГ-29, находящимися на вооружении, являются МиГ-29УБ, МиГ-29МУ1, вероятно, МиГ-29МУ2, словенские МиГ-29AS, немецкие МиГ-29G и другие. Те самолеты, которые передали Украине из Словакии, проходили модернизацию в начале 2000-х годов, однако они так и не могут иметь натовское вооружение. К моменту обретения независимости Украина получила около 240 МиГ-29. Долгое время самолеты продавались или списывались.

Основным вооружением МиГ-29 как истребителя являются ракеты класса "воздух-воздух":

ближнего радиуса действия Р-60;

ближнего радиуса действия Р-73;

среднего радиуса действия Р-27;

США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые после технической адаптации теперь может запускать МиГ-29. Также в Воздушных силах официально заявляли про использование управляемых авиабомб JDAM, однако неизвестно, с какой платформы. Возможность наносить удары управляемыми авиабомбами МиГ-29 получил в ходе украинской модернизации МУ2, разработанной Львовским ремонтным авиазаводом. Однако на вооружение МиГ-29МУ2 должны были принять в 2022 году после завершения всех испытаний. Приняли ли их на вооружение неизвестно, так же неизвестно, какие управляемые бомбы самолет должен был запускать.

Модернизированный МиГ-29МУ2

Основные технические характеристики МиГ-29:

экипаж — 1 или 2 летчика в учебной версии;

максимальная скорость – 2450 км/ч на больших высотах и 1500 км/ч на малых высотах;

крейсерская скорость – 850 км/ч;

дальность полета – 1430 км;

практический потолок — 18 км;

полезная нагрузка – 2180 кг.

Применение МиГ-29 во время полномасштабной войны

Благодаря действиям украинского командования Воздушные силы смогли сохранить большую часть боевой авиации в начале полномасштабного вторжения. Поэтому летчики на МиГ-29 с первых дней приняли бой и не дали российским войскам завоевать тотальное превосходство в воздухе. Летчики выжимали из старых самолетов все, на что способны МиГи, чтобы остановить врага.

МиГ-29 доживает свой век в строю Воздушных сил Украины Фото: Из открытых источников

Летчик Вадим KARAYA Ворошилов неоднократно называл плюсы и минусы МиГ-29. Среди основных минусов – дальность запуска ракет и авионика. Украинским самолетам нужно приближаться на расстояние до 40 км к российским, чтобы иметь возможность поразить врага. ВКС РФ имеют более дальнобойные ракеты и радары, позволяющие раньше обнаруживать самолеты Воздушных сил. Российские самолеты более современные и их больше.

С появлением у оккупантов дронов-камикадзе Shahed-136 летчики получили еще одну цель. В октябре 2022 года Ворошилов сбил 5 дронов Shahed-136, однако обломки одного из БПЛА пробил кабину истребителя, что вызвало пожар. KARAYA отвел самолет от населенного пункта и катапультировался. Позже летчик скажет, что дрон-камикадзе слишком маленькая цель для слабых радаров МиГ-29 поэтому, чтобы перехватить БПЛА, необходимо установить с ним визуальный контакт и сбить. Это подвергает жизнь летчика опасности.

Чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше боеприпасов будет для МиГ-29. Основным производителем является РФ, у которой никто покупать ракеты не станет. Поэтому украинское командование настаивает на том, что истребители нужно заменить западными. Скорее всего, для МиГ-29 и Су-27 эта война станет последней, рано или поздно Украина перейдет на более современные самолеты с лучшим вооружением и авионикой.