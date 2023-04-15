"Надо работать с тем, что есть": пилот-герой KARAYA рассказал, как улучшить МиГ-29

Как отметил Вадим Ворошилов, поставки зарубежных боевых самолетов и обучение военных потребует времени, а защищать небо Украине необходимо уже сейчас.

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Пока Украина ожидает поставок западных истребителей, она может модернизировать свои МиГ-29. Военный летчик, герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA рассказал, как это можно сделать, в интервью блогеру Игорю Лаченкову.

По словам пилота, отправку истребителей в Украину обсуждают контактные группы на всех уровнях, поэтому рано или поздно их должны передать. Вот только помимо доставки самолетов нужно также обучить летчиков и обслуживающий персонал, это займет много времени, а боевая авиация нужна украинским военным уже сейчас.

"Пока ждем момента передачи истребителей, должны работать с тем, что есть", — отметил Karaya.

Вадим Ворошилов предложил два основных направления работы для улучшения авиационной техники ВСУ. Первым делом следует модернизировать системы управления огнем истребителей Миг-29, чтобы пилоты могли работать с подвесными топливными баками и пушками. Еще Украине стоит закупать в других странах ракеты класса "воздух-воздух" с увеличенной дальностью полета.

"На рынке именно под Миг-29 такие ракеты есть они продаются, названия я озвучивать не буду. Я считаю, они нам также очень нужны для повышения эффективности работы на даных воздушных судах. Я считаю, что за год войны Воздушные силы выстояли, показали свою результативность вопреки техническое и количественное преимущество врага, закрыли небо Украины", — высказался летчик.

В октябре 2022 года Вадим Ворошилов сбил 5 дронов Shahed-136 во время массированной атаки и получил ранение — обломки пробили кабину самолета МиГ и вызвали пожар, заставив пилота катапультироваться. Около четырех месяцев KARAYA лечился, а в феврале снова сел за штурвал истребителя.

В апреле Вадим Ворошилов поделился зрелищными кадрами боевого вылета. Он запечатлел вид из кабины своего многоцелевого истребителя МиГ-29 и напомнил о красоте Украины.