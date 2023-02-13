"Я вернулся": Герой Украины пилот KARAYA снова сел за штурвал истребителя (фото)

Пилот проходил курс лечения в течение 4 месяцев и сейчас готов к работе.

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Герой Украины, пилот истребителя Вадим Ворошилов с позывным KARAYA вернулся в строй после лечения. Об этом сообщает "Армия INFORM".

"Я вернулся!" – прокомментировал свое возвращение Вадим Ворошилов.

Летчик-истребитель в течение 4 месяцев проходил курс лечения. Осенью, 10 октября, во время массированной ракетной атаки РФ на Украину он сбил 5 вражеских дронов и успел катапультироваться с поврежденного самолета над Винницкой областью, отведя его подальше от населенного пункта.

Медики были крайне осторожны в прогнозах по поводу состояния здоровья украинского пилота, но он убеждал, что как можно быстрее станет в строй.

"Как и обещал, работаем дальше, до полного уничтожения врага", – сказал Герой Украины.

[ + – ] Вадим Ворошилов Фото: Роман Пашковский

Ранее Фокус сообщал, что, по словам майора Вадима Ворошилова, 10 октября он дважды поднимался в небо по сигналу "воздух". Во время сбития 5 дрона его обломки повредили истребитель, и он вынужден был катапультироваться. Обломок дрона-камикадзе разбил фонарь (стекло кабины) и разрушил носовую часть истребителя. Из-за крови Ворошилову оказалось сложно полноценно оценить ситуацию.

Фотография KARAYA, сделанная после катапультирования, облетела весь интернет. Пилот сообщил, что включил камеру на телефоне для того, чтобы оценить масштаб полученных травм.