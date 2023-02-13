"Я повернувся": Герой України пілот KARAYA знову сів за штурвал винищувача (фото)

Пілот проходив курс лікування впродовж 4 місяців і вже готовий стати до роботи.

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Герой України, пілот винищувача Вадим Ворошилов з позивним KARAYA, повернувся у стрій після лікування. Про це повідомляє "Армія INFORM".

"Я повернувся!" — прокоментував своє повернення Вадим Ворошилов.

Льотчик-винищувач впродовж 4 місяців проходив курс лікування. Восени, 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну він збив 5 ворожих дронів та встиг катапультуватися з пошкодженого літака над Вінниччиною, відвівши його подалі від населеного пункту.

Медики були вкрай обережними у прогнозах щодо стану здоров'я українського пілота, але він переконував, що якнайшвидше стане в стрій.

"Як і обіцяв, працюємо далі, до повного знищення ворога", – сказав Герой України.

[ + – ] Вадим Ворошилов Фото: Роман Пашковський

Раніше Фокус повідомляв, що за словами майора Вадима Ворошилова, 10 жовтня він двічі піднімався в небо за сигналом "повітря". Під час збиття 5 дрона, його уламки пошкодили винищувач, і він змушений був катапультуватися. Уламок дрона-камікадзе розбив ліхтар (скло кабіни) та зруйнував носову частину винищувача. Через кров Ворошилову виявилося складно повноцінно оцінити ситуацію.

Фотографія KARAYA, зроблена після катапультування, облетіла весь інтернет. Пілот повідомив, що увімкнув камеру на телефоні для того, щоб оцінити масштаб отриманих травм.