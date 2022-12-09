"Фото – це посил": льотчик із позивним Karaya розповів, навіщо зробив знімок після катапультування

Герой України Вадим Ворошилов поділився історією про те, як йому вдалося врятуватися під час аварії літака.

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Фотографія українського льотчика майора Вадима Ворошилова з позивним Karaya, зроблена після катапультування, облетіла весь інтернет. Пілот повідомив, що увімкнув камеру на телефоні для того, щоб оцінити масштаб отриманих травм. Про це він розповів журналістам в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Я дістав телефон, щоб переконатися та оцінити ситуацію щодо мого здоров'я, спрогнозувати подальші дії після приземлення, яку медичну допомогу мені насамперед надати собі. Використовував як дзеркало", — розповідає Вадим Ворошилов.

Льотчик також згадав про те, що хотів сповістити інших людей про свій стан, оскільки після падіння літака близькі починають переживати.

"Фото – це посил, що нашу націю не зламати. Не важливо, в якій би українець ситуації не був, він бачить лише світле майбутнє", — заявив майор Ворошилов.

[ + – ] Вадим Ворошилов після катапультування

У той день Вадиму Ворошилову вдалося знищити 5 іранських безпілотників, випущених Збройними силами РФ. Однак, при ураженні останньої цілі її уламки вразили літак українського захисника.

Попри те, що поранення заважали пілоту правильно оцінити обстановку, він зумів відлетіти від міста і катапультуватися з палаючого літака. На той момент вогонь уже почав діставатися льотчика.

Нагадаємо, що Вадим Ворошилов поділився своєю фотографією із закривавленим лицем на честь Дня Збройних сил України. У такий спосіб льотчик хотів нагадати співвітчизникам, якою ціною дається свобода.

Ще Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський надав Вадиму Ворошилову звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка". Нагороду присвоєно Ворошилову за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.