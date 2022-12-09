"Фото – это посыл": летчик с позывным Karaya рассказал, зачем сделал снимок после катапультирования

Герой Украины Вадим Ворошилов поделился историей о том, как ему удалось спастись во время крушения самолета.

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Фотография украинского летчика майора Вадима Ворошилова с позывным Karaya, сделанная после катапультирования облетела весь интернет. Пилот сообщил, что включил камеру на телефоне для того, чтобы оценить масштаб полученных травм. Об этом он поведал журналистам эфире всеукраинского телемарафона.

"Я достал телефон, чтобы убедиться и оценить ситуацию относительно моего здоровья, спрогнозировать дальнейшие действия после приземления, какую медицинскую помощь мне в первую очередь предоставить себе. Использовал, как зеркало", — рассказывает Вадим Ворошилов.

Летчик также упомянул о том, что хотел оповестить других людей о своем состоянии, так как после крушения самолета близкие начинают переживать.

"Фото – это посыл, что нашу нацию не сломать. Не важно, в какой украинец бы ни был ситуации, он видит лишь светлое будущее", — заявил майор Ворошилов.

[ + – ] Вадим Ворошилов после катапультирования

В тот день Вадиму Ворошилову удалось уничтожить 5 иранских беспилотников, выпущенных Вооруженными силами РФ. Однако при поражении последней цели ее обломки поразили самолет украинского защитника.

Несмотря на то, что ранение мешало пилоту правильно оценить обстановку, он сумел отлететь от города и катапультироваться из горящего самолета. На тот момент огонь уже начал добираться до летчика.

Напомним, что Вадим Ворошилов поделился своей фотографией с окровавленным лицом в честь Дня Вооруженных сил Украины. Таким способом летчик хотел напомнить соотечественникам какой ценой дается свобода.

Еще Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Награда присвоена Ворошилову за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.