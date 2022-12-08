Отвел самолет от Винницы: Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику с позывным Karaya

Вадим Ворошилов ликвидировал 5 иранских дронов-камикадзе во время атаки Винницы 12 октября. После этого он катапультировался, убедившись, что самолет не рухнет на город.

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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" военному летчику Вадиму Ворошилову. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Как уточняется в документе, государственная награда присвоена Ворошилову за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

[ + – ] Вадиму Ворошилову присвоено звание Героя Украины

Чем прославился летчик Вадим Ворошилов

В Украине имя майора Вадима Ворошилова с позывным Karaya стало известным после атаки ВС РФ на Винницу 12 октября. Военный летчик уничтожил пять дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Обломки уничтоженного беспилотника зацепили кабину истребителя МиГ-29. После этого Karaya отвел неисправный самолет в поле, подальше от населенного пункта.

[ + – ] Ворошилов говорит, что не хочет прятать свое лицо, поэтому открыто публикует свои фотографии Фото: Роман Пашковский

Пилоту пришлось катапультироваться. 6 декабря, в День ВСУ, Ворошилов опубликовал в Instagram свой снимок с окровавленным лицом после катапультирования.

"На видео с полетов все очень красиво, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", — рассказал летчик в описании под снимком.

[ + – ] Вадим Ворошилов после катапультирования

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс и поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. Верховный главнокомандующий отметил профессионализм украинских военных и поблагодарил их за защиту страны.

Ранее украинский военный летчик рассказал о начале полномасштабной войны. В день вторжения он находился в Чернобаевке Херсонской области.