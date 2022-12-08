Отвел самолет от Винницы: Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику с позывным Karaya
Вадим Ворошилов ликвидировал 5 иранских дронов-камикадзе во время атаки Винницы 12 октября. После этого он катапультировался, убедившись, что самолет не рухнет на город.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" военному летчику Вадиму Ворошилову. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Как уточняется в документе, государственная награда присвоена Ворошилову за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.
Чем прославился летчик Вадим Ворошилов
В Украине имя майора Вадима Ворошилова с позывным Karaya стало известным после атаки ВС РФ на Винницу 12 октября. Военный летчик уничтожил пять дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Обломки уничтоженного беспилотника зацепили кабину истребителя МиГ-29. После этого Karaya отвел неисправный самолет в поле, подальше от населенного пункта.
Пилоту пришлось катапультироваться. 6 декабря, в День ВСУ, Ворошилов опубликовал в Instagram свой снимок с окровавленным лицом после катапультирования.
"На видео с полетов все очень красиво, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", — рассказал летчик в описании под снимком.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс и поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. Верховный главнокомандующий отметил профессионализм украинских военных и поблагодарил их за защиту страны.
Ранее украинский военный летчик рассказал о начале полномасштабной войны. В день вторжения он находился в Чернобаевке Херсонской области.