"Все видят вашу мощь": Зеленский приехал на Донбасс и поздравил военных с Днем ВСУ (видео)

Президент сообщил, что праздничный день проведет на передовой вместе с украинскими защитниками. Он отметил профессионализм всех причастных к ВСУ и поблагодарил их за защиту государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Славянск Донецкой области и на фоне стеллы перед въездом в город поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря. Свое видеообращение глава государства опубликовал в социальных сетях.

"Дорогие защитники, три десятилетия, 8 лет, 9 месяцев, 285 дней вы обороняете наше государство, родную землю. И днем, и ночью, в мороз, в будние и праздники. Каждый день мы будем помнить о вашем подвиге и будем помогать вашей работе", — сказал он.

Зеленский сообщил, что сегодняшний день он проведет на передовой на Донбассе вместе с украинскими военными. Он отметил профессионализм всех причастных к ВСУ и поблагодарил их за защиту государства.

"Весь мир видит вашу мощь, ваши умения, ваши стандарты — стандарты Украины. Я благодарен вашим родителям, они воспитали настоящих героев, спасибо вашим женам, вашим детям. Они ждут и вся Украина вас ждет, верит в вас и помогает, спасибо вам", — добавил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что украинские защитники прокладывают сложный путь для освобождения Украины. По его словам, путь к полной независимости государства лежит через освобождение Донецка, Луганска и Крыма.

"Все действия ведут к свободе, все шаги — к победе", — подытожил он.

Напомним, 6 декабря Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем ВСУ. Он отметил, что девятилетняя война с Россией — это путь, который залитый кровью и полон страданий. Однако именно он ведет всех граждан страны вперед.

В Воздушных силах предупредили, что 6 декабря ВС РФ могут нанести новые массированные ракетные удары по Украине. В Командовании отметили, что оккупанты традиционно обстреливают украинские города в праздничные дни.