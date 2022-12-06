"Это путь воинов": Залужный поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил (видео)

Украинский главнокомандующий подчеркнул, что девять лет войны в Украине –– это путь, залитый кровью, полный страданий и боли. Однако именно он ведет всех граждан страны вперед, чтобы отомстить за себя и победить.

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Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. Соответствующее видеообращение опубликовано в его официальном Telegram-канале.

"О чем я думаю, а точнее, о ком я думаю в День Вооруженных Сил Украины? Прежде всего о павших побратимах и посестрах и об их семьях. Эти мысли раздирают мое сердце как главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в девять лет", –– в частности, сказал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что эти девять лет войны в Украине –– путь, залитый кровью, полный страданий и боли. В то же время именно он ведет всех украинцев вперед, чтобы отомстить за себя и победить, считает генерал.

"Это путь воинов, путь людей, обладающих смелостью и достоинством избрать свободу", –– прокомментировал военный.

Он добавил, что рядом с ним против российской агрессии воюют лучшие люди страны –– "крепче стали, яростнее огня, сильнее любой стихии".

"Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил одолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу", –– добавил Залужный.

День ВСУ ежегодно отмечается 6 декабря, начиная с 1993 года. Совпадает с началом Первого Зимнего Похода армии УНР.

Напомним, 28 июля 2021 года Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ. На следующий день, 29 июля, нового главнокомандующего ввели в состав СНБО.

31 июля того же года Залужный назвал приоритеты своей деятельности. Среди них –– перевооружение армии, оборонное планирование, а также поддержание надлежащего уровня готовности военных частей.