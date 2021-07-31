Реформа армии и развитие сержантского корпуса: Залужный назвал приоритеты своей деятельности

Главными задачами генерал-майор назвал перевооружение армии, оборонное планирование, а также поддержание надлежащего уровня готовности военных частей.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный назвал приоритетные задания в своей работе. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил в Facebook.

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Среди основных задач руководства ВСУ Залужный выделил:

Курс на реформирование армии к принципам управления и стандартам НАТО

Приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в организационных структурах (J, G, A, N, S) — натовский принцип управления

Принятие и разработку процедур, принятых в странах НАТО

Обеспечение участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях по подготовке штабов

Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава

Развитие сержантского корпуса

Обеспечение изучения английского языка в ВСУ

Также в приоритете у Валерия Залужного развитие территориальной обороны и движения сопротивления.

[ + – ] В приоритете — курс на реформирование армии к принципам управления и стандартам НАТО Фото: glas.ru

"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск", — заявил главнокомандующий.

Напомним, 28 июля Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ. 29 июля нового главнокомандующего ввели в состав СНБО