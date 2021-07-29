Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ Залужного в состав СНБО, - указ

Одновременно с указом о вводе Залужного, президент вывел из состава Совета нацбезопасности Руслана Хомчака.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел новоназначенного главнокомандующего Вооруженными силами генерал-майора Валерия Залужного в состав СНБО. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Вчера, 28 июля был опубликован указ №325/2021, в соответствии с которым Руслана Хомчака выводят из состава Совета национальной безопасности и обороны, а Залужного — вводят в состав СНБО.

"Ввести в личный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича — главнокомандующего Вооруженных сил Украины", — указывается в тексте.

Напомним, 27 июля Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. В ОП заявляют, что причиной увольнения стало невыполнение поставленных задач.

Фокус разбирался, что известно о новом главнокомандующем ВСУ, а также что стало причиной замены Хомчака на Залужного.