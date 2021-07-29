Зеленський ввів нового головнокомандувача ЗСУ Залужного до складу РНБО, — указ

Одночасно з указом про введення Залужного, президент вивів зі складу Ради нацбезпеки Руслана Хомчака.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів новопризначеного головнокомандувача Збройними силами генерал-майора Валерія Залужного до складу РНБО. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

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Учора, 28 липня був опублікований указ №325/2021, відповідно до якого Руслана Хомчака виводять зі складу Ради національної безпеки й оборони, а Залужного — вводять до складу РНБО.

"Ввести в особовий склад Ради національної безпеки й оборони України Залужного Валерія Федоровича — головнокомандувача Збройних сил України", — вказується в тексті.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. В ОП заявляють, що причиною звільнення стало невиконання поставлених завдань.

Фокус розбирався, що відомо про нового головнокомандуюча ЗСУ, а також що стало причиною заміни Хомчака на Залужного.