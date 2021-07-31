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Реформа армії та розвиток сержантського корпусу: Залужний назвав пріоритети своєї діяльності

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плани Залужного на посаді головнокомандувача
Фото: Генштаб ВСУ | Валерій Залужний

Головними завданнями генерал-майор назвав переозброєння армії, оборонне планування, а також підтримання належного рівня готовності військових частин.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний назвав пріоритетні завдання у своїй роботі. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил у Facebook.

Серед основних завдань керівництва ЗСУ Залужний виділив:

  • Курс на реформування армії згідно з принципами управління і стандартами НАТО
  • Надбання органами військового управління повних оперативних спроможностей в організаційних структурах (J, G, A, N, S) — натівський принцип управління
  • Прийняття та розробку процедур, прийнятих в країнах НАТО
  • Забезпечення участі країн-партнерів НАТО в заходах з підготовки штабів
  • Підвищення рівня професійної підготовки особового складу
  • Розвиток сержантського корпусу
  • Забезпечення вивчення англійської мови в ЗСУ

Також в пріоритеті у Валерія Залужного розвиток територіальної оборони та руху опору.

реформи в ЗСУ, стандарти нато в армії
У пріоритеті — курс на реформування армії до принципів управління і стандартів НАТО
Фото: glas.ru

"Головними завданнями Збройних Сил України в умовах відсічі та стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належному рівні бойової готовності, укомплектування професійним і мотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням і військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ", — заявив головнокомандувач.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський призначив Валерія Залужного новим головнокомандуючим ЗСУ. 29 липня нового головнокомандувача ввели до складу РНБО