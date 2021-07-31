Реформа армії та розвиток сержантського корпусу: Залужний назвав пріоритети своєї діяльності
Головними завданнями генерал-майор назвав переозброєння армії, оборонне планування, а також підтримання належного рівня готовності військових частин.
Новопризначений головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний назвав пріоритетні завдання у своїй роботі. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил у Facebook.
Серед основних завдань керівництва ЗСУ Залужний виділив:
- Курс на реформування армії згідно з принципами управління і стандартами НАТО
- Надбання органами військового управління повних оперативних спроможностей в організаційних структурах (J, G, A, N, S) — натівський принцип управління
- Прийняття та розробку процедур, прийнятих в країнах НАТО
- Забезпечення участі країн-партнерів НАТО в заходах з підготовки штабів
- Підвищення рівня професійної підготовки особового складу
- Розвиток сержантського корпусу
- Забезпечення вивчення англійської мови в ЗСУ
Також в пріоритеті у Валерія Залужного розвиток територіальної оборони та руху опору.
"Головними завданнями Збройних Сил України в умовах відсічі та стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належному рівні бойової готовності, укомплектування професійним і мотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням і військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ", — заявив головнокомандувач.
Нагадаємо, 28 липня Зеленський призначив Валерія Залужного новим головнокомандуючим ЗСУ. 29 липня нового головнокомандувача ввели до складу РНБО