"Це шлях воїнів": Залужний привітав українців із Днем Збройних сил (відео)

Український головнокомандувач підкреслив, що дев'ять років війни в Україні — це шлях, залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Однак саме він веде всіх громадян країни наперед, щоб помститися за себе та перемогти.

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Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українців із Днем Збройних сил України. Відповідне відеозвернення опубліковано в його офіційному Telegram-каналі.

"Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю в День Збройних Сил України? Насамперед про полеглих побратимів і сестер та їхні сім'ї. Ці думки роздирають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують постійно оглядатися на пройдений нами шлях довжиною майже дев'ять років", — зокрема, сказав Залужний.

Головнокомандувач підкреслив, що ці дев'ять років війни в Україні — шлях, залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Водночас саме він веде всіх українців уперед, щоб помститися за себе та перемогти, вважає генерал.

"Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу", — прокоментував військовий.

Він додав, що поряд із ним проти російської агресії воюють найкращі люди країни — "міцніші за сталь, лютіші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію".

"Щодня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора та відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на нашу свободу", — додав Залужний.

День ЗСУ щорічно відзначається 6 грудня, починаючи з 1993 року. Збігається з початком Першого Зимового Походу армії УНР.

Нагадаємо, 28 липня 2021 року Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного новим головнокомандувачем ЗСУ. Наступного дня, 29 липня, нового головнокомандувача ввели до складу РНБО.

31 липня того ж року Залужний назвав пріоритети своєї діяльності. Серед них — переозброєння армії, оборонне планування, а також підтримання належного рівня готовності військових частин.