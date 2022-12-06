"Усі бачать вашу міць": Зеленський приїхав на Донбас і привітав військових із Днем ЗСУ (відео)

Президент повідомив, що святковий день проведе на передовій разом з українськими захисниками. Він зазначив професіоналізм усіх причетних до ЗСУ та подякував їм за захист держави.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Слов'янськ Донецької області та на фоні стели перед в'їздом до міста привітав українських захисників із Днем Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Своє відеозвернення глава держави опублікував у соціальних мережах.

"Дорогі захисники, три десятиліття, 8 років, 9 місяців, 285 днів ви обороняєте нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, в мороз, у будні та свята. Щодня ми пам'ятатимемо про ваш подвиг і допомагатимемо вашій роботі", — сказав він.

Зеленський повідомив, що сьогодні він проведе на передовій на Донбасі разом з українськими військовими. Він зазначив професіоналізм усіх причетних до ЗСУ та подякував їм за захист держави.

"Весь світ бачить вашу міць, ваші вміння, ваші стандарти — стандарти України. Я вдячний вашим батькам, вони виховали справжніх героїв, дякую вашим дружинам, вашим дітям. Вони чекають і вся Україна на вас чекає, вірить у вас і допомагає, дякую вам", — додав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що українські захисники прокладають складний шлях для визволення України. За його словами, шлях до повної незалежності держави лежить через визволення Донецька, Луганська та Криму.

"Усі дії ведуть до свободи, всі кроки — до перемоги", — підсумував він.

Нагадаємо, 6 грудня Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українців із Днем ЗСУ. Він зазначив, що дев'ятирічна війна з Росією — це шлях, який залитий кров'ю і сповнений страждань. Проте саме він веде всіх громадян країни уперед.

У Повітряних силах попередили, що 6 грудня ЗС РФ можуть завдати нових масованих ракетних ударів по Україні. У Командуванні наголосили, що окупанти традиційно обстрілюють українські міста у святкові дні.