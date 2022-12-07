"Цена свободы": украинский летчик показал свое лицо после катапультирования (фото)

Украинский защитник Владислав Ворошилов ликвидировал 5 иранских беспилотников во время ракетной атаки ВС РФ на Винницу 12 октября.

Related video

Украинский военный летчик майор Владислав Ворошилов поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил Украины. Он также напомнил о том, какой ценой украинцам дается свобода и поделился снимком с ранением на своей странице в Instagram.

"Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего Государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, который оберегает западный мир от орды, которая оставляет после себя только хаос и разрушения. Но эта защита дорого стоит сынам Украины, поэтому это нужно понимать и помнить", — пишет летчик.

Пилот отметил, что не все люди в полной мере осознают, с чем приходится сталкиваться украинским военным. В дополнение к своим словам он опубликовал в Instagram свою фотографию с залитым кровью лицом, сделанную после выполнения задания.

[ + – ] Владислав Ворошилов опубликовал пост в честь Дня ВСУ

"На видео с полетов все очень красиво, самолеты летают, ракеты отстреливаются. Но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром. Поэтому я решил выставить фото без редактирования", — подписал свой снимок Владислав Ворошилов.

Владислав Ворошилов получил известность после того, как ему удалось ликвидировать 5 беспилотников иранского происхождения во время ракетной атаки ВС РФ по Виннице 12 октября. После украинскому защитнику пришлось катапультироваться, отведя неисправный самолет на безопасное расстояние от города.

[ + – ] Майор Владислав Ворошилов

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс и поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий отметил профессионализм украинских военных и поблагодарил их за защиту страны.

Фокус также писал о том, что украинский военный летчик рассказал о начале полномасштабной войны. В день вторжения он находился в Чернобаевке Херсонской области.