Відвів літак від Вінниці: Зеленський присвоїв звання Героя України льотчику з позивним Karaya

Вадим Ворошилов ліквідував 5 іранських дронів-камікадзе під час атаки Вінниці 12 жовтня. Після цього він катапультувався, переконавшись, що літак не впаде на місто.

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Володимир Зеленський надав звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" військовому льотчику Вадиму Ворошилову. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента.

Як уточнюється у документі, державну нагороду присвоєно Ворошилову за особисту мужність та героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

[ + – ] Вадиму Ворошилову присвоєно звання Героя України

Чим уславився льотчик Вадим Ворошилов

В Україні ім'я майора Вадима Ворошилова з позивним Karaya стало відомим після атаки ЗС РФ на Вінницю 12 жовтня. Військовий льотчик знищив п'ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Уламки знищеного безпілотника зачепили кабіну винищувача МіГ-29. Після цього Karaya відвів несправний літак у поле, подалі від населеного пункту.

[ + – ] Ворошилов каже, що не хоче ховати своє обличчя, тож відкрито публікує свої фото Фото: Роман Пашковський

Пілотові довелося катапультуватись. 6 грудня, у День ЗСУ, Ворошилов опублікував в Instagram свій знімок із закривавленим обличчям після катапультування.

"На відео з польотів усе дуже красиво, літаки літають, ракети відстрілюються, але, на жаль, немає розуміння того, що відбувається за кадром, тож я вирішив виставити фото без редагування", — розповів льотчик в описі під знімком.

[ + – ] Вадим Ворошилов після катапультування

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав на Донбас і привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. Верховний головнокомандувач зазначив професіоналізм українських військових і подякував їм за захист країни.

Раніше український військовий льотчик розповів про початок повномасштабної війни. У день вторгнення він перебував у Чорнобаївці Херсонської області.