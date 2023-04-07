"За Украину": легендарный пилот KARAYA поделился зрелищными кадрами боевого вылета (видео)

Боевой летчик Вадим Ворошилов опубликовал вид из кабины во время полета на истребителе МиГ-29 и процитировал стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину".

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Украинский летчик и Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA опубликовал видео своего вылета на боевом истребителе. Соответствующее видео пилот разместил на своей Instagram-странице 6 апреля.

На видео KARAYA пролетает над заснеженными полями Украины на многоцелевом истребителе МГ-29.

"Какая же красивая наша страна", — написал украинский летчик Ворошилов в посте, где также процитировал стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину".

Чем известен украинский летчик KARAYA

Имя украинского летчика и Героя Украины Вадима Ворошилова стало известным после того, как 12 октября прошлого года он сбил над Винницей 5 иранских ударных дронов Shahed-136. В небе тогда разыгрались бурные события — обломки уничтоженного БПЛА зацепили кабину истребителя Ворошилова, после чего на борту возник пожар. После этого KARAYA отвел неисправный самолет в поле, подальше от населенного пункта.

Примечательно, что во время катапультирования KARAYA смог сделать селфи, которое сразу же облетело Сеть. Как позже рассказал пилот, он включил камеру смартфона, дабы оценить масштаб полученных травм.

9 декабря 2022 года Владимир Зеленский присвоил военному летчику Вадиму Ворошилову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Напомним, 13 февраля стало известно, что Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA вернулся в строй. Летчик в течение 4-х месяцев проходил курс лечения.

Также напомним, 28 марта KARAYA оставил свой "автограф" на ракете, которой он сбил один из вражеских ударных дронов.