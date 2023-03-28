"Вперед к победе": пилот KARAYA оставил "автограф" на ракете, которой сбил дрон РФ (фото)

Герой Украины Вадим Ворошилов в октябре уничтожил пять вражеских беспилотников. Позже в Винницкой области нашли обломки ракеты, которая ликвидировала одну из воздушных целей. Теперь ее украшает надпись, сделанная защитником.

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Вадим Ворошилов – летчик с позывным KARAYA и Герой Украины. 14 октября в Винницкой области обнаружили остатки ракеты, которой он сбил один из пяти вражеских БПЛА иранского производства. Теперь на ракете есть "автограф" защитника. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя обломками от взрыва был поврежден самолет Героя, но Вадим отвел свой истребитель от населенного пункта и успешно катапультировался", — рассказали в ВСУ.

С героем встретился полковник Игорь Снигур. Он подчеркнул, что обычно сохраняются доказательства терроризма РФ, но эта ракета наоборот противодействовала атаке врага.

"С благодарностью за службу! Вперед к победе вместе! От летчика-истребителя Вадима KARAYA", — написал Ворошилов на ракете.

Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Напомним, летчик с позывным KARAYA ликвидировал пять иранских дронов 12 октября 2022 года. Позже он поделился фото своего окровавленного лица после катапультирования. "На видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются. Но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром", — подписал снимок он.

5 декабря президент Владимир Зеленский постановил присвоить Ворошилову звание Героя Украины и вручить орден "Золотая Звезда".

12 февраля в "Армии INFORM" сообщили, что герой провел четыре месяца на лечении и готов возвращаться к работе.