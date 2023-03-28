"Вперед до перемоги": пілот KARAYA залишив "автограф" на ракеті, якою збив дрон РФ (фото)

Герой України Вадим Ворошилов у жовтні знищив п’ять ворожих безпілотників. Пізніше на Вінниччині знайшли уламки ракети, яка ліквідувала одну з повітряних цілей. Тепер її прикрашає напис, зроблений захисником.

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Вадим Ворошилов — льотчик з позивним KARAYA та Герой України. 14 жовтня у Вінницькій області виявили залишки ракети, якою він збив один із п’яти ворожих БПЛА іранського виробництва. Тепер на ракеті є "автограф" оборонця. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою, уламками від вибуху було пошкоджено літак Героя, але Вадим відвів свій винищувач від населеного пункту та успішно катапультувався", — розповіли у ЗСУ.

З героєм зустрівся полковник Ігор Снігур. Він підкреслив, що зазвичай зберігаються докази тероризму РФ, але ця ракета навпаки протидіяла атаці ворога.

"З вдячністю за службу! Вперед до перемоги разом! Від льотчика-винищувача Вадима KARAYA", — написав Ворошилов на ракеті.

Фото: Командування повітряних сил ЗСУ Фото: Командування повітряних сил ЗСУ Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, льотчик з позивним KARAYA ліквідував п’ять іранських дронів 12 жовтня 2022 року. Пізніше він поділився фото свого закривавленого обличчя після катапультування. "На відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються. Але, на жаль, немає розуміння того, що відбувається за кадром", — підписав знімок він.

5 грудня президент Володимир Зеленський постановив присвоїти Ворошилову звання Героя України та вручити орден "Золота Зірка".

12 лютого в "Армія INFORM" повідомили, що герой провів чотири місяці на лікуванні та готовий повертатись до роботи.