"Три взрыва с интервалом в 5 минут": ВСУ ударили по скоплению ВС РФ на Курщине, — соцсети

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению военной техники и личного состава российских войск на выезде из города Льгова, Курской области.

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Об этом пишет телеграм-канал "Пепел. Курск".

"По данным "Пепла", ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова. По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", — говорится в сообщении.

ВСУ ударили ракетами по скоплению ВС РФ в Курской области Фото: соцмережі

Впоследствии в этом же телеграмм-канале появилось видео с последствиями ракетного удара, в подписи которого отмечается, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек.

"Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно", — отмечается в сообщении.

Удар по Льгову также подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск — это въезд в город", — написал Хинштейн.

По его словам, повреждены 4 машины, 1 многоквартирный дом и 2 частных дома.

В то же время Хинштейн не комментировал информацию о поражении военной техники и личного состава ВС РФ.

Кроме того, информацию о трех ударах из "мощных ракет" подтвердила участница Z-канала WarGonzo Ульяна Стриж.

"Было три подхода с небольшим перерывом. Ударили там, где довольно активное движение и находится мирное население", — отметила Стриж.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об ударе по скоплению военных на выезде из Льгова.

Напомним, ночью 22 мая ВСУ ударили дронами по цеху оборонного завода НПО "Сплав".

В ночь на 21 мая дроны атаковали Болховский завод в Орловской области РФ.