Выпускает электронику для РЭБ: дроны атаковали Болховский завод в Орловской области РФ (видео)

В ночь на 21 мая состоялась атака дронов на Российскую Федерацию, в результате чего загорелся завод полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области. Местные жители насчитали восемь прилетов, в нескольких точках начались пожары.

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О ночной атаке дронов на российский завод написали в Telegram-канале Exilenova+, информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Информация об атаке дронов на военный объект РФ появилась в сети в 5:29 21 мая. На видео от местных жителей слышны жалобы из-за налета беспилотников. Также есть звуки мотора БПЛА и взрывов. Между тем россияне говорят, что возможно попадание по заводу и насчитали восемь прилетов. В канале отметили, что речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов — АО "БЗПП". На фото — пожары, которые вспыхнули в пока негеолоцированном районе населенного пункта.

Клычков подтвердил ночную атаку дронов на Орловскую область. Губернатор заявил, что в течение суток регион якобы атаковали 37 БПЛА. По его словам, все устройства сбили российские средства ПВО. Чиновник заверил, что никто не ранен и нет разрушений.

Атака дронов на РФ — губернатор Орловской области об ударе 21 мая Фото: Скриншот

Минобороны РФ пока не публиковало ночной отчет об атаке дронов на российскую территорию. Силы обороны Украины также не комментировали ситуацию, которая сложилась на заводе в Болхово.

Атака дронов на РФ — детали

Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") — предприятие, выпускающее радиоэлектронику для российского военно-промышленного комплекса. Продукция — микросхемы, полупроводниковые элементы, индикаторы, микросборки, "вечные батарейки" и тому подобное. Электроника затем используется для средств РЭБ, систем связи и управления. Предприятие выпускает до 3 млн ед. продукции ежегодно и на нем работает более 700 рабочих. На портале завода указано, что адрес АО "БЗПП" — ул. Василия Ермакова, 17, Болхов. Ориентировочные координаты корпусов — 53.44062, 36.01513. Расстояние до Украины — около 200 км, показывает карта проекта DeepState.

Атака дронов на РФ — расстояние от АО "БЗПП" до Украины Фото: DeepState

Отметим, 7 мая состоялась массовая атака дронов на РФ, во время которой могли пострадать несколько оборонных предприятий. Звуки взрывов слышали жители Саранска, Тулы, на аэродроме в Кубинке под Москвой. На фото и видео с мест ударов показали столбы дыма над несколькими саранскими предприятиями — "Химмаш", "Оптоволоконные системы", механический завод, "Сарансккабель-Оптика" и другие. В Туле, вероятно, загорелись здания АО "Конструкторское бюро приборостроения", причастного к изготовлению высокоточного оружия. На аэродроме было шумно на взлетных полосах с самолетами МиГ-29 и Су-35, которые как раз готовились к параду в Москве.

Напоминаем, 19 мая СБУ сообщила о комбинированной атаке морских и воздушных дронов на "вышки Бойко". 11 марта беспилотники долетели до целей в Москве: над российской столицей поднялись столбы черного дыма.