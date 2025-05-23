По заводу "Енергія" вдарили дрони: у ЦПД розповіли, чому це важлива ціль для ЗСУ

Вночі на 23 травня невідомі БПЛА атакували ПАТ "Енергія" у місті Єлець, місцеві чули більше 10 вибухів. Підприємство перебувало під санкціями, але продовжувало працювати.

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Про це 23 травня повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

"На Росії атаковано важливий завод російського ВПК — "Енергія" в місті Єлець Липецької області", — зауважив він.

За даними ЦПД, на цьому підприємстві випускали:

акумулятори та батареї для БПЛА, авіації, морського флоту і радіотехніки;

літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, які використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;

електрохімічні конденсатори, що застосовуються для потреб Міноборони Росії;

світлооптичні енергетичні установки, які забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

Завод "Енергія" — це постачальник ворожого Міністерства оборони. Окрім того, він співпрацює й з іншими держструктурами, зокрема Роскосмосом, МВС, ФСБ, МНС та Газпромом. Продукція цього підприємства використовується у системах зв’язку, управління і РЕБ, БПЛА, у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".

"Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", — проінформував Коваленко.

Про те, що серед іншого завод "Енергія" виробляв акумулятори в тому числі для безпілотників, а також батареї для авіації й флоту, також повідомили в російському медіа Astra. Зазначається, що за підсумками 2024 року підприємство, на якому працюють приблизно 4000 осіб, збільшило випуск товарної продукції майже вдвічі — у межах держзамовлення в тому числі.

"Тема спеціальної військової операції має для нас особливе значення. Ми працюємо в тилу, виконуючи держоборонзамовлення — це для нас пріоритет. А хлопці працюють там за "стрічкою", і часом їм доводиться дуже непросто, тому намагаємося передавати якнайбільше коштів, які б допомагали вести бій і зберігати їх життя. Багато наших співробітників вирушили добровольцями на фронт, і ми не можемо їх не підтримати", — заявив гендиректор ПАТ "Енергія".

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомляло про наліт дронів, який тривав майже дві доби, — з вечора 20 травня до ранку 22 травня. Після цього, за даними соцмереж, у Москві розгорнули військову бронетехніку з засобами РЕБ.

Вночі на 22 травня, за даними росЗМІ, безпілотники вдарили по цеху оборонного заводу НВО "Сплав" у Тулі. На цьому підприємстві виготовляли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), авіаракети, важкі вогнеметні системи й боєприпаси до них.