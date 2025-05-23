По заводу "Энергия" ударили дроны: в ЦПД рассказали, почему это важная цель для ВСУ

Ночью на 23 мая неизвестные БПЛА атаковали ПАО "Энергия" в городе Елец, местные слышали более 10 взрывов. Предприятие находилось под санкциями, но продолжало работать.

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Об этом 23 мая сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"На России атакован важный завод российского ВПК — "Энергия" в городе Елец Липецкой области", — отметил он.

По данным ЦПД, на этом предприятии выпускали:

аккумуляторы и батареи для БПЛА, авиации, морского флота и радиотехники;

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;

электрохимические конденсаторы, применяемые для нужд Минобороны России;

светооптические энергетические установки, которые обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

Завод "Энергия" — это поставщик вражеского Министерства обороны. Кроме того, он сотрудничает и с другими госструктурами, в частности Роскосмосом, МВД, ФСБ, МЧС и Газпромом. Продукция этого предприятия используется в системах связи, управления и РЭБ, БПЛА, в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал".

"Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. По состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу", — проинформировал Коваленко.

О том, что среди прочего завод "Энергия" производил аккумуляторы в том числе для беспилотников, а также батареи для авиации и флота, также сообщили в российском медиа Astra. Отмечается, что по итогам 2024 года предприятие, на котором работают около 4000 человек, увеличило выпуск товарной продукции почти вдвое — в рамках госзаказа в том числе.

"Тема специальной военной операции имеет для нас особое значение. Мы работаем в тылу, выполняя гособоронзаказ — это для нас приоритет. А ребята работают там за "лентой", и порой им приходится очень непросто, поэтому стараемся передавать как можно больше средств, которые бы помогали вести бой и сохранять их жизни. Многие наши сотрудники отправились добровольцами на фронт, и мы не можем их не поддержать", — заявил гендиректор ПАО "Энергия".

Напомним, Минобороны РФ сообщало о налете дронов, который длился почти двое суток — с вечера 20 мая до утра 22 мая. После этого, по данным соцсетей, в Москве развернули военную бронетехнику со средствами РЭБ.

Ночью на 22 мая, по данным росСМИ, беспилотники ударили по цеху оборонного завода НПО "Сплав" в Туле. На этом предприятии изготавливали реактивные системы залпового огня (РСЗО), авиаракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпасы к ним.