После двухсуточной атаки дронов на РФ: возле Кремля развернули технику ПВО с РЭБ (видео)

Возле Кремля в Москве после массовой атаки дронов на РФ, которая длилась почти 48 часов, развернули военную бронированную технику со средствами радиоэлектронной борьбы. Российские медиа также сообщают о сбоях связи в столице.

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Об этом сообщил и опубликовал видео 22 мая российский анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"На Большом каменном мосту (и вокруг Кремля) силовики выставили усиленные посты с военной техникой. В округе пропала связь, работает РЭБ", — написали авторы канала.

На кадрах можно увидеть бронированный автомобиль с экипированными и вооруженными военнослужащими на проезжей части неподалеку от одной из башен Московского Кремля.

Атака дронов на РФ продолжалась почти 2 суток

Минобороны РФ 22 мая заявило о налете 449 дронов на европейские регионы РФ с вечера 20 мая до утра 22 мая. Под ударом были Курская, Белгородская, Московская, Орловская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Воронежская и Липецкая области России. Об атаке на саму российскую столицу пока не сообщалось. Украинское командование на момент публикации материала не комментировало обстрел территории страны-агрессора.

Также российские СМИ сообщали, что в Московской области и еще нескольких российских регионах утром и днем 21 мая начались проблемы с интернетом из-за атаки дронов и произошел масштабный сбой мобильной связи.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 21 мая поражение завода полупроводниковых приборов в РФ в результате ночной атаки украинских дронов на Орловскую область.