Атаковали 10 БПЛА: в Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода полупроводниковых приборов в РФ

В Орловской области РФ стая украинских дронов в ночь на 21 мая атаковала Болховский завод полупроводниковых приборов.

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Это подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Поражен важный объект ВПК российского агрессора. В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Болховский завод полупроводниковых приборов", что в Орловской области РФ", — говорится в сообщении.

Атакованное предприятие является одним из основных предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. На заводе изготавливают полупроводниковые приборы, микроэлектронику, силовую электронику, диоды и диодные сборки, микросхемы для импульсных источников питания, оптоэлектронные коммутаторы, сервоприводы.

"Болховский завод полупроводниковых приборов" поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий ВПК России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов. На нем работают около 700 работников.

В Генштабе ВСУ отмечают, что есть подтверждение, что 10 БПЛА достигли цели, а после попаданий там вспыхнул пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется.

Напомним, что в ночь на 21 мая состоялась атака дронов на территории РФ, в результате чего загорелся завод полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.