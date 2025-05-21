Атакували 10 БПЛА: у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу напівпровідникових приладів в РФ

В Орловській області РФ зграя українських дронів в ніч проти 21 травня атакувала Болхівський завод напівпровідникових приладів.

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Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Уражено важливий об’єкт ВПК російського агресора. У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Болхівський завод напівпровідникових приладів", що у Орловській області РФ", — йдеться в повідомленні.

Атаковане підприємство є одним із основних підприємств РФ в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. На заводі виготовляють напівпровідникові прилади, мікроелектроніку, силову електроніку, діоди та діодні збірки, мікросхеми для імпульсних джерел живлення, оптоелектронні комутатори, сервоприводи.

"Болхівський завод напівпровідникових приладів" постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств ВПК Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щороку він виробляє майже 3 мільйони приладів. На ньому працюють близько 700 працівників.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що є підтвердження, що 10 БПЛА досягли цілі, а після влучань там спалахнула пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 травня відбулась атака дронів на території РФ, внаслідок чого загорівся завод напівпровідникових приладів у місті Болхов Орловської області.