Масштабный сбой в РФ: росСМИ сообщили о проблемах с интернетом из-за атаки дронов

Утром и днем 21 мая в Российской Федерации произошел масштабный сбой в работе полдесятка операторов мобильной связи. Россияне жаловались, что не могут позвонить или выйти в интернет. Источники росСМИ утверждают, что причина сбоя может быть связана с атакой дронов.

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О масштабном сбое в РФ написали в Telegram-канале росСМИ Astra.

Первое сообщение о проблемах с сетью появились в канале росСМИ в 10:45. В серии сообщений перечислили российские регионы, в которых исчез или замедлился мобильный интернет: Московская, Липецкая, Владимирская, Брянская областях, а также в Мордовской Республике. Люди жаловались, что не могут поразвлекаться YouTube, Instagram, TikTok и Telegram. Кое-где возникали проблемы с мобильной связью. Astra озвучило объяснения представителей власти, которые заявили, что причина масштабного сбоя в РФ — из-за "работы военных".

"Власти Липецкой области объяснили, что ограничения связаны с действиями военных и введены из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

Впрочем, проблем со стационарным интернетом и Wi-Fi не зафиксировали, написало росСМИ.

Представители мобильных операторов прокомментировали ситуацию со сбоем с мобильным интернетом. В канале "РИА Новости" привели комментарий компании "Билайн", которая заявила, что причины перебоев с мобильной связью "не зависят от оператора". Компания советовала клиентам использовать Wi-Fi для доступа к Интернету. Тем временем росСМИ ТАСС опубликовало объяснение компании "Мегафон": есть сложности "по внешним причинам".

Масштабный сбой — что произошло в РФ

На российском сервисе "Мониторинг сбоев" можно увидеть подтверждение масштабного сбоя в работе операторов мобильной связи MTC, Tele2, "Мегафон", "Билайн". Также есть проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Есть информация о регионах, в которых жалуются на доступ к интернету. На инфографике, составленной на основе жалоб, заметны пики в Московской области и в Мордовской Республике. В комментариях россияне пишут, что сидят без мобильной связи и мобильного интернета. Наибольшая концентрация жалоб — в европейской части РФ, показывает сервис.

Масштабный сбой — какие мобильные операторы РФ получили больше всего жалоб 21 мая Фото: Скриншот Масштабный сбой — в каких регионах РФ больше всего жалоб 21 мая Фото: Скриншот

Тем временем утром 21 мая Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки дронов. Российское командование написало в отчете, что средства ПВО работали над девятью областями. В списке — Брянская, Орловская, Курская, Московская, Владимирская, Рязанская, Белгородская, Тульская, Калужская области. Минобороны заверило, что с 20 часов 20 мая по 8 часов 21 мая сбили суммарно 159 БПЛА, которые атаковали российскую территорию.

Отметим, утром 21 мая губернатор Орловской области подтвердил атаку дронов на регион, которые все якобы были обезврежены силами ПВО. При этом в соцсетях появились фото и видео из города Болхова, в котором БПЛА могли взорвать завод по выпуску радиоэлементов для ВПК РФ.

Напоминаем, в январе 2025 года россияне жаловались на масштабный сбой в работе десятка мобильных операторов. Похожая ситуация произошла 20 мая в Испании: сбой задел компании, которые сотрудничали с крупнейшим оператором связи Telefónica.