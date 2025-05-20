Масштабный сбой в Испании: тысячи людей потеряли мобильную связь и Интернет

Жители севера, юга, востока и центра Испании оказались без мобильной связи, поскольку перестали работать крупнейшие операторы страны. Кроме того, власти предупредили об отключении номера телефона спасателей 112 и создали альтернативные варианты обращения за помощью. Возможная причина сбоя — неудачное обновление системы ключевой компанией связи, написали испанские журналисты.

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О массовых отключениях в Испании рассказало медиа LBC.

Медиа сообщило, что чрезвычайная ситуация сложилась утром 20 мая. Около 9 часов испанцы заметили, что потеряли мобильную связь крупнейших операторов — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2. Пострадали города, расположенные по всей территории страны. На севере — Бильбао, в центре — Мадрид, на юге и востоке — Севилья, Малага, Мурсия, Валенсия, Барселона. Люди жаловались, что не могут звонить, отправлять сообщения, пользоваться мобильными данными. Кроме того, жители всех регионов говорили о проблемах с интернетом и сигналом мобильной связи: некоторые потеряли возможность работать.

Масштабный сбой в Испании — карта проблем с мобильной связью 20 мая Фото: Скриншот

Местные власти отреагировали на масштабный сбой в Испании, рассказало LBC. В частности, в Валенсии создали альтернативный номер 112, поскольку основной просто не работал. Между тем мобильные операторы информировали, что не могут перезагрузить оборудование и включить систему.

Масштабный сбой в Испании — детали

О ситуации в Испании можно узнать на портале Downdetector. Инфографика, которая составляется на основе жалоб пользователей, показывает проблемы у мобильных операторов. Кроме того, есть проблемы у сервиса Open AI, но нормально функционирует Oracle Cloude. Ориентировочное время, когда начались масштабные сбои, — около 9 часов 20 мая, свидетельствуют данные портала.

Масштабный сбой в Испании — какие операторы мобильной связи не работали 20 мая Фото: Скриншот

Между тем на портале El Correo написали, что возможная первопричина сбоев — проблемы в компании Telefónica, являющейся крупнейшим оператором мобильной связи в Испании. Согласно данным портала, компания проводила "некоторые цифровые модернизации сети", которые повлияли на "конкретные услуги на стационарных телефонах некоторых компаний". В Telefónica заверили, что работают над решением проблемы.

На портале Telefónica и ее соцсетях не комментировали масштабный сбой мобильной связи в Испании 20 мая.

Отметим, 28 апреля в Испании произошел масштабный сбой, во время которого без электроснабжения оказалась значительная часть страны и даже остановились местные АЭС. Жители Испании и, частично, Португалии провели без света и средств связи около 20 часов, и было объявлено чрезвычайное положение. Согласно официальным данным, отключение произошло по техническим причинам и к нему не имеют никакого отношения хакеры.

Напоминаем, 19 мая сервис Downdetector показал масштабный сбой в работе сервиса ChatGPT. В апреле зафиксировали сбой в работе ряда онлайн-сервисов в Украине — не работал портал "Дія", "Новая почта", расчетные терминалы.