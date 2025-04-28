Отключение света в Европе: Португалия обвинила в масштабной аварии Испанию

В нескольких европейских странах исчезла электроэнергия. В частности, без света осталась значительная часть Испании и Португалии. С аналогичными проблемами столкнулись во Франции, Бельгии и Андорре. Фокус делится подробностями.

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Отключение электроэнергии: влияние на работу транспорта Португалии и Испании

Больше всего отключение света задело Португалию и Испанию. В частности, местные СМИ сообщили о закрытии из-за отсутствия электроэнергии международного аэропорта Барахас в Испании и нескольких аэропортов в Португалии. Рейсы были вообще отменены.

Также отключение света вызвало хаос на дорогах, затронуло множество видов транспорта и нарушило работу светофоров и испанской железной дороги. В Мадриде (столица Испании) и Лиссабоне (Португалия) многие пассажиры также застряли в метро. Кроме того, по информации СМИ, из-за отключения электроэнергии в Мадриде сотни людей вышли на улицу, вокруг некоторых "важных зданий" наблюдалось много полиции, которые регулировали дорожное движение.

Блэкаут в Португалии и Испании: как работают больницы и школы

Отсутствие света также ощутили на себе больница Ла-Пас в Мадриде и несколько медицинских учреждений в Португалии. Некоторые из которых были вынуждены отменить операции.

Некоторые больницы имеют резервные генераторы, которые способны поддерживать критические отделения больниц в течение 8-12 часов, однако их работа остановлена из-за отсутствия водоснабжения. Сейчас медицинским учреждениям неизвестно, когда восстановится свет и что делать сейчас.

В автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании даже объявили о закрытии школ. Также в регионе не будут работать университеты.

Пострадала ли связь и интернет в этих странах

Жители Испании и Португалии жаловались, что не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом. Граждан просят не звонить по номеру 112, кроме экстренных ситуаций, чтобы избежать перегрузки линий.

Отключение света во Франции, Андорре и Бельгии

Что касается Франции, то масштабное отключение электроэнергии повлияло только на юг страны вблизи границы с Пиренеями. В СМИ отмечается, что пострадали районы, расположенные близко к Испании и подключенные к испанской электросети. Также об отсутствии электроснабжения сообщают в Андорре и в Бельгии, однако они точечные.

Причины отсутствия электроэнергии

В испанском правительстве заявили, что работают над определением причин и последствий блэкаута. Там также добавили, что отключение может длиться от шести до 10 часов.

По данным испанского оператора системы передачи электроэнергии Red Eléctrica, потребление электроэнергии по всей Испании упало в понедельник, 28 апреля, на 50%. Это свидетельствует о широкомасштабном, по словам компании, "исключительном и экстраординарном" отключении электроэнергии.

"Такой масштабный сбой в работе сети крайне необычен и может быть вызван рядом причин: в сети может произойти физическая неисправность, которая приведет к отключению электроэнергии, за ней может стоять скоординированная кибератака или резкий дисбаланс между спросом и предложением, который вывел сеть из строя, выведший сетевую систему Энера", — рассказывал представители компании изданию Euronews.

В Red Eléctrica отметили, что постепенно восстанавливается подача электроэнергии на подстанции в нескольких районах страны. Компания работает с "соответствующими органами власти и агентствами", чтобы постепенно восстановить подачу электроэнергии на всей территории полуострова.

В то же время две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент. Впрочем, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы пожар на юго-западе Франции, именно на горе Аларик.

Позже португальский сетевой оператор REN (Rede Eletrica Nacional) заявил, что перебои в электроснабжении страны стали результатом "сбоя в испанской электросети". Об этом пишет издание LBS.

Отмечается, что это связано с "редким атмосферным явлением", а именно "экстремальными колебаниями температуры". Из-за этих изменений во внутренних районах Испании наблюдались "аномальные колебания в линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ). Это явление известно как "индуцированная атмосферная вибрация".

"Эти колебания стали причиной сбоев синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным сбоям во всей объединенной европейской сети", — говорится в сообщении.

Нормализация работы системы может продлиться до недели. Сейчас в Испании не отреагировали на заявление, добавляет издание.

Напомним, 28 апреля стало известно, что в нескольких европейских странах исчезла электроэнергия. Больше всего пострадали Португалия и Испания, однако в некоторых регионах Франции, Андорре и Бельгии также отсутствует свет.