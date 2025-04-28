Відключення світла в Європі: Португалія звинуватила у масштабній аварії Іспанію

В декількох європейських країнах зникла електроенергія. Зокрема, без світла залишилася значна частина Іспанії та Португалії. З аналогічними проблемами зіткнулись у Франції, Бельгії та Андоррі. Фокус ділиться подробицями.

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Відключення електроенергії: вплив на роботу транспорту Португалії та Іспанії

Найбільше відключення світла зачепило Португалію та Іспанії. Зокрема, місцеві ЗМІ повідомили про закриття через відсутність електроенергії міжнародного аеропорту Барахас в Іспанії та декількох аеропортів в Португалії. Рейси були взагалі скасовані.

Також відключення світла викликало хаос на дорогах, торкнулося безліч видів транспорту та порушило роботу світлофорів й іспанської залізниці. В Мадриді (столиця Іспанії) та Лісабоні (Португалія) багато пасажирів також застрягли в метро. Крім того, за інформацією ЗМІ, через відключення електроенергії у Мадриді сотні людей вийшли на вулицю, навколо деяких "важливих будівель" спостерігалось багато поліції, які регулювали дорожній рух.

Блекаут в Португалії та Іспанії: як працюють лікарні та школи

Відсутність світла також відчули на собі лікарня Ла-Пас в Мадриді та кілька медичних закладів у Португалії. Деякі з яких були змушені скасувати операції.

Деякі лікарні мають резервні генератори, які здатні підтримувати критичні відділення лікарень протягом 8-12 годин, однак їх робота зупинена через відсутність водопостачання. Наразі медичним закладам невідомо, коли відновиться світло та що робити нині.

В автономному співтоваристві Кастилія-Ла-Манча в Іспанії навіть оголосили про закриття шкіл. Також в регіоні не будуть працювати університети.

Чи постраждав зв'язок та інтернет у цих країнах

Жителі Іспанії та Португалії скаржились, що не можуть скористатись мобільним зв'язком та інтернетом. Громадян просять не дзвонити за номером 112, окрім екстрених ситуацій, щоб уникнути перевантаження ліній.

Відключення світла у Франції, Андоррі та Бельгії

Що стосується Франції, то масштабне відключення електроенергії вплинуло лише на південь країни поблизу кордону з Піренеями. В ЗМІ зазначається, що постраждали райони, розташовані близько до Іспанії та підключені до іспанської електромереж. Також про відсутність електропостачання повідомляють в Андоррі та у Бельгії, однак вони точкові.

Причини відсутності електроенергії

В іспанському уряді заявили, що працюють над визначенням причин та наслідків блекауту. Там також додали, що відключення може тривати від шести до 10 години.

За даними іспанського оператора системи передачі електроенергії Red Eléctrica, споживання електроенергії по всій Іспанії впало у понеділок, 28 квітня, на 50%. Це свідчить про широкомасштабне, за словами компанії, "виключне і екстраординарне" відключення електроенергії.

"Такий масштабний збій у роботі мережі вкрай незвичайний і може бути викликаний низкою причин: у мережі може відбутися фізична несправність, яка призведе до відключення електроенергії, за нею може стояти скоординована кібератака або різкий дисбаланс між попитом і пропозицією, який вивів мережу з ладу, що вивів мережеву систему Енера", — розповідав представники компанії виданню Euronews.

В Red Eléctrica зазначили, що поступово відновлюється подача електроенергії на підстанції у кількох районах країни. Компанія працює з "відповідними органами влади та агентствами", щоб поступово відновити подачу електроенергії на всій території півострова.

Водночас дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент. Втім, португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми пожежу на південному заході Франції, саме на горі Аларік.

Пізніше португальський мережевий оператор REN (Rede Eletrica Nacional) заявив, що перебої в електропостачанні країни стали результатом "збою в іспанській електромережі". Про це пише видання LBS.

Зазначається, що це пов'язано з "рідкісним атмосферним явищем", а саме "екстремальними коливаннями температури". Через ці зміни у внутрішніх районах Іспанії спостерігалися "аномальні коливання в лініях надвисокої напруги (400 кВ). Це явище відоме як "індукована атмосферна вібрація".

"Ці коливання стали причиною збоїв синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних збоїв у всій об'єднаній європейській мережі", — йдеться в повідомленні.

Нормалізація роботи системи може тривати до тижня. Нині в Іспанії не відреагували на заяву, додає видання.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що в декількох європейських країнах зникла електроенергія. Найбільше постраждали Португалія та Іспанія, однак у деяких регіонах Франції, Андоррі та Бельгії також відсутнє світло.