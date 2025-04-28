Масштабний блекаут в Європі: зупинився навіть транспорт, причиною могла бути кібератака (відео)

В декількох європейських країнах зникла електроенергія. Зокрема, без світла залишилася значна частина Іспанії та Португалії. Збій у роботі електромереж вже призвів до масштабних наслідків.

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Про це повідомляє Рolitico. Зазначається, що відключення електроенергії відбулось "від Мадрида до Лісабона". Станом на початок понеділка на великій частині Піренейського півострова досі не було світла.

Вже активовані протоколи для "відновлення подачі електроенергії у співпраці з галузевими компаніями після відключення електроенергії, що сталося у системі півострова". Про це зазначив у мережі Х іспанський оператор системи передачі електроенергії Red Eléctrica, який керує потоками електроенергії на національному рівні.

"Причини аналізуються, всі ресурси спрямовуються на усунення", — повідомив оператор.

Журналісти Рolitico розповідають, що відключення електроенергії сталося через проблему в європейській енергосистемі. У виданні з посиланням на португальських операторів електромереж додали, що причиною відключення електроенергії став дисбаланс напруги.

Через блекаут по всій Іспанії та Португалії згасли світлофори й зупинилось метро. У виданні зазначили, що попри оснащення лікарень генераторами персоналу було доручено вимкнути комп'ютери та вжити інших заходів для економії електроенергії, оскільки невідомо, як довго триватиме відключення електроенергії.

"Для управління ситуацією (в Іспанії) було створено кризовий комітет. На даному етапі поки що немає жодних доказів щодо причини масштабного відключення електроенергії. Кібератаку не виключено, і розслідування триває", — пишуть журналісти з посиланням на офіційного представника, який поінформований про ситуацію в Іспанії.

Іспанія та Португалія мають високоінтегровану енергетичну мережу. Вона з'єднана з рештою Європи через невелику кількість транскордонних мереж із Францією.

Іспанська влада попросила мешканців не дзвонити до служб екстреної допомоги для отримання інформації. Там попередили, що телефонні центри й так перевантажені дзвінками.

Масштабні відключення електроенергії й раніше відбувались в Європі. Зокрема, у 2003 році вся Італія залишилася без електрики після того, як лінія електропередач у Швейцарії була пошкоджена деревом.

В Bild додали, що про відключення світла повідомляли у Франції та у Бельгії. Загалом масштабне відключення порушило роботу інтернету, 5G-мереж, був паралізований телефонний зв'язок. Під час відключення світла у Мадриді навіть евакуювали кілька станцій метро.

Журналісти розповідають, що у Лісабоні зупинявся рух метро, зафіксовано перебої у роботі аеропортів Лісабона, Мадрида та Барселони. Загалом проблеми з електрикою торкнулися мільйонів людей на всьому Піренейському півострові. Також по всій Іспанії зупинилося поромне та залізничне сполучення.

Причини інциденту все ще з'ясовуються. За попередньою інформацією, збій міг статися через проблеми із синхронізацією між енергосистемами Іспанії та Франції, пише Bild.

Також розглядається версія кібератаки. В цьому випадку може йти мова про найбільшу кібератаку в історії Європи. Розслідування вже передано службі кібербезпеки Іспанії.

Видання згодом розповіло, що за словами голови уряду Андалусії Хуана Мануеля Морено Бонільї, "відключення електроенергії такого масштабу могло бути спричинене лише кібератакою".

За інформацією журналістів, на території Піренейського півострова фахівці вже кілька годин намагаються відновити енергопостачання. У деяких районах Іспанії та Португалії електрики до цього часу немає.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня у Грузії відбулись масові блекаути. В багатьох містах країни зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелось підключати до генераторів.

Пізніше в НАТО висловили побоювання, що Росія може влаштувати інтернет-блекаут по всьому світу. Телекомунікаційні компанії звернулися до Великої Британії, ЄС і НАТО з попередженням про необхідність вжиття заходів після серії ймовірних російських атак на лінії передачі даних.