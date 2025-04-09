"Через велику аварію": в Грузії відбулись масові блекаути у найбільших містах країни (фото)
У ніч на 9 квітня у Грузії відбулись масові блекаути — в багатьох містах країни зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелось підключати до генераторів.
Про це пише Mtavari Arkhi.
За словами місцевих мешканців, електропостачання немає в більшості районів Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Цкалтубо, Зугдіді, Сенакі, Мцхеті та Хашурі.
Відключення сталося близько 2:05 ночі за місцевим часом.
У грузинській електророзподільній компанії "Телміко" заявили, що світло зникло у Тбілісі через велику аварію, її мають усунути протягом ночі.
"Відключення електроенергії сталося через велику аварію, але процес відновлення розпочався. Поступово, протягом усієї ночі, електропостачання буде забезпечено всім абонентам", — зазначили в "Телміко".
У соцмережах писали, що об'єкти інфраструктури підключили до генераторів.
Згодом почалася подача електрики до кількох районів Батумі, на Чорноморське узбережжя, Каспі, а також у Тбілісі.
При цьому місцеві жителі повідомляли, що у багатьох помешканнях світло тьмяне, мерехтить і відключається.
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