"Через велику аварію": в Грузії відбулись масові блекаути у найбільших містах країни (фото)

У ніч на 9 квітня у Грузії відбулись масові блекаути — в багатьох містах країни зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелось підключати до генераторів.

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Про це пише Mtavari Arkhi.

За словами місцевих мешканців, електропостачання немає в більшості районів Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Цкалтубо, Зугдіді, Сенакі, Мцхеті та Хашурі.

Відключення сталося близько 2:05 ночі за місцевим часом.

У грузинській електророзподільній компанії "Телміко" заявили, що світло зникло у Тбілісі через велику аварію, її мають усунути протягом ночі.

"Відключення електроенергії сталося через велику аварію, але процес відновлення розпочався. Поступово, протягом усієї ночі, електропостачання буде забезпечено всім абонентам", — зазначили в "Телміко".

У соцмережах писали, що об'єкти інфраструктури підключили до генераторів.

Згодом почалася подача електрики до кількох районів Батумі, на Чорноморське узбережжя, Каспі, а також у Тбілісі.

При цьому місцеві жителі повідомляли, що у багатьох помешканнях світло тьмяне, мерехтить і відключається.

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