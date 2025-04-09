"Из-за большой аварии": в Грузии произошли массовые блэкауты в крупнейших городах страны (фото)

В ночь на 9 апреля в Грузии произошли массовые блэкауты — во многих городах страны пропал свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось подключать к генераторам.

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Об этом пишет Mtavari Arkhi.

По словам местных жителей, электроснабжения нет в большинстве районов Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Цкалтубо, Зугдиди, Сенаки, Мцхети и Хашури.

Отключение произошло около 2:05 ночи по местному времени.

В грузинской электрораспределительной компании "Телмико" заявили, что свет пропал в Тбилиси из-за крупной аварии, ее должны устранить в течение ночи.

"Отключение электроэнергии произошло из-за большой аварии, но процесс восстановления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам", — отметили в "Телмико".

В соцсетях писали, что объекты инфраструктуры подключили к генераторам.

Впоследствии началась подача электричества в несколько районов Батуми, на Черноморское побережье, Каспий, а также в Тбилиси.

При этом местные жители сообщали, что во многих помещениях свет тусклый, мерцает и отключается.

Напомним, украинцам сократили время пребывания в Грузии без визы.

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