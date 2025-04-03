Украинцам сократили время пребывания в Грузии без визы: что известно

Правительство Грузии приняло решение сократить безвизовый режим для украинцев до одного года.

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Об этом сообщает Mtavari.

Согласно резолюции граждане Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, имеют право на пребывание до 24 февраля 2026 года. Это касается тех украинцев, которые въехали в страну без визы и не получили вид на жительство.

Издание News Georgia добавляет, что соответствующие изменения в постановление правительства внес премьер правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Визы для украинцев в Грузии: что известно

Изначально срок пребывания в стране ограничивался одним годом. После начала полномасштабной войны в Украине, срок был увеличен до двух лет. В апреле 2024 года Грузия увеличила его до трех лет.

Отметим, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, теперь могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа. Отныне работники зарубежных подразделений государственного предприятия "Документ" самостоятельно будут проверять статус воинского учета автоматически.

Добавим, что 1 апреля в Австрии микроавтобус с гражданами Украины попал в смертельное ДТП в округе Нойнкирхен в Нижней Австрии. Тогда погибли четверо женщин из Украины.