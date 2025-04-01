Мужчинам 18-60 лет за рубежом будут выдавать паспорт без военно-учетного документа

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, теперь могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа.

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По информации Государственной миграционной службы Украины, соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров Украины. В ведомстве отметили, что отныне работники зарубежных подразделений государственного предприятия "Документ" самостоятельно будут проверять статус воинского учета автоматически.

"В случае отсутствия информации о мужчине в возрасте от 18 до 60 лет в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, его данные будут передаваться в этот реестр. Такие лица ставятся на воинский учет без прохождения медкомиссии", — говорится в сообщении.

Отныне паспорт можно будет получить после автоматического формирования военно-учетного документа. На практике это будет означать, что документ за рубежом будет проще оформить или заменить — больше не нужно подавать бумажный или электронный военно-учетный документ.

В службе добавили, что представители зарубежных подразделений "Документа" автоматически будут проверять статус воинского учета при оформлении паспорта. Мужчины, которые еще не стояли на учете, будут автоматически туда внесены.

Напомним, что об урегулировании вопроса выдачи паспортов украинцам за рубежом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил 14 февраля. Обязательным условием как для оформления, так и для получения паспортов военнообязанными украинцами, которые находятся за границей, тогда было наличие военно-учетных документов. Документы мужчины 18-60 лет начали получать с 17 февраля.