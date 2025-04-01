Чоловікам 18-60 років за кордоном видаватимуть паспорт без військово-облікового документа

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, тепер можуть оформити паспорт громадянина України або документ для виїзду за кордон без фізичного пред’явлення військово-облікового документа.

Related video

За інформацією Державної міграційної служби України, відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України. У відомстві зазначили, що відтепер працівники закордонних підрозділів державного підприємства "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку автоматично.

"У разі відсутності інформації про чоловіка віком від 18 до 60 років в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, його дані передаватимуться до цього реєстру. Такі особи ставляться на військовий облік без проходження медкомісії", — йдеться в повідомленні.

Відтепер паспорт можна буде отримати після автоматичного формування військово-облікового документа. На практиці це означатиме, що документ за кордоном буде простіше оформити чи замінити — більше не потрібно подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ.

В службі додали, що представники закордонних підрозділів "Документу" автоматично перевірятимуть статус військового обліку під час оформлення паспорта. Чоловіки, які ще не стояли на обліку, будуть автоматично туди внесені.

Нагадаємо, що про врегулювання питання видачі паспортів українцям за кордоном міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив 14 лютого. Обов'язковою умовою як для оформлення, так і для отримання паспортів військовозобов'язаними українцями, які перебувають за кордоном, тоді була наявність військово-облікових документів. Документи чоловіки 18-60 років почали отримувати з 17 лютого.