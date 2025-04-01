В ДТП в Австрии погибли четверо украинок: подробности (фото)

1 апреля в Австрии микроавтобус с гражданами Украины попал в смертельное ДТП в округе Нойнкирхен в Нижней Австрии. Погибли четверо женщин из Украины.

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Об этом пишет "Суспільному" сообщили в Министерстве иностранных дел.

Авария произошла на автомагистрали вблизи города Зеебенштайн когда полуприцеп выезжал с парковки на дорожную полосу, а микроавтобус с 8 украинцами в салоне столкнулся с ним.

В результате столкновения погибли 4 женщины, остальные люди получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение. В операции были задействованы три вертолета, три бригады скорой медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще 4 человека получили тяжелые травмы

В грузовике, как указано, находились двое граждан Испании, которые также получили травмы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", — отметили в МИД.

Как рассказали журналистам спасатели, некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, из-за этого их пришлось доставать с помощью специального оборудования.

Напомним, что 26 февраля заместитель начальника Херсонской ОГА Владимир Клюцевский попал в ДТП, когда он ехал за рулем автомобиля по трассе возле села Посад-Покровское. Он насмерть сбил велосипедиста.