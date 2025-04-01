В ДТП в Австрії загинули четверо українок: подробиці (фото)

1 квітня в Австрії мікроавтобус з громадянами України потрапив у смертельну ДТП в окрузі Нойнкірхен у Нижній Австрії. Загинуло четверо жінок з України.

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Про це пише "Суспільному" повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Аварія сталася на автомагістралі поблизу міста Зеебенштайн коли напівпричеп виїздив з парковки на дорожню смугу, а мікроавтобус з 8 українцями в салоні зіткнувся із ним.

Унаслідок зіткнення загинули 4 жінки, решта людей отримали травми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу. В операції було задіяно три вертольоти, три бригади швидкої медичної допомоги, дев'ять рятувальних машин і дев'ять пожежних автомобілів.

За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще 4 особи отримали тяжкі травми

У вантажівці, як вказано, перебували двоє громадян Іспанії, які також зазнали травм.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", — зазначили у МЗС.

Як розповіли журналістам рятувальники, деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, через це їх довелося діставати за допомогою спеціального обладнання.

Нагадаємо, що 26 лютого заступник начальника Херсонської ОВА Володимир Клюцевський потрапив у ДТП, коли він їхав за кермом автомобіля трасою біля села Посад-Покровське. Він на смерть збив велосипедиста.