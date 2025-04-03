Українцям скоротили час перебування в Грузії без візи: що відомо

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити безвізовий режим для українців до одного року.

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Про це повідомляє Mtavari.

Відповідно до резолюції громадяни України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право на перебування до 24 лютого 2026 року. Це стосується тих українців, які в'їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання.

Видання News Georgia додає, що відповідні зміни до постанови уряду вніс прем'єр уряду "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе.

Візи для українців в Грузії: що відомо

Спочатку термін перебування в країні обмежувався одним роком. Після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Зазначимо, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, тепер можуть оформити паспорт громадянина України або документ для виїзду за кордон без фізичного пред’явлення військово-облікового документа. Відтепер працівники закордонних підрозділів державного підприємства "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку автоматично.

Додамо, що 1 квітня в Австрії мікроавтобус з громадянами України потрапив у смертельну ДТП в окрузі Нойнкірхен у Нижній Австрії. Тоді загинуло четверо жінок з України.