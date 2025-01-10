Путешествие закончилось через 20 минут: девушку не пустили в Грузию из-за прописки в Донецке

Девушку с донецкой пропиской депортировали из Грузии. В стране Мария пробыла менее получаса и была отправлена назад тем же самолетом, на котором и прилетела.

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Туристку с паспортом РФ и пропиской в Донецке не пустили в Грузию. Девушка по имени Мария рассказала российскому каналу Mash о своем неудавшемся путешествии.

По ее словам, ранее она уже была в Индонезии, Турции и ОАЭ и нигде вопросов к ее документам не возникало. Однако пройти таможню в Грузии, где она планировала отдохнуть десять дней вместе со своим парнем, девушка не смогла.

Сотрудники паспортного контроля, указав на штамп в документе, где стояла донецкая прописка, усадили ее на самолет. Уже следующим рейсом девушка, которая согласно международным нормам имеет недействительный паспорт, поскольку в нем прописка непризнанного государства, улетела домой.

Напомним, Северная Корея разрешила россиянам посещать страну с туристическими целями. За 750 долларов гражданам РФ обещают "незабываемую атмосферу" и "погружение в культуру" КНДР.

В предвкушении туристов из РФ Северная Корея обустраивает специальную зону Вонсан-Кальма, которая находится примерно в 200 км на восток от столицы Пхеньяна. Ранее строительство курорта из-за пандемии коронавируса остановилось, а в пустующие недострои заселились бездомные нищие. Поскольку канализация на курорте не функционировала, Вонсан постепенно оказался завален нечистотами и сейчас номера в зданиях гостиниц ничем не отличаются от туалетов.