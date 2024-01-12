"Настоящий рай": в РФ начали продавать туристические туры в Северную Корею (фото)

Группа россиян может стать первыми туристами, которым разрешили въехать в КНДР за последние четыре года. За 750 долларов гражданам РФ обещают "незабываемую атмосферу" и "погружение в культуру" Северной Кореи.

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) готовится принять группу туристов из Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края РФ в Telegram.

"Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира – Северная Корея? Затем скорее собирайте чемоданы и отправляйтесь в 5-дневный тур", — говорится в сообщении.

По данным правительства, в рамках поездки россияне смогут ознакомиться с достопримечательностями Пхеньяна, заняться зимними видами спорта на курорте Масикрен, а также "погрузиться в культуру страны".

Россиянам предложили отдых на курорте Масикрен Фото: Telegram

Сообщается, что туристическая поездка в КНДР для граждан РФ стала возможна благодаря договоренностям губернатора Приморского края Олега Кожемяко с органами власти Северной Кореи. Первые туры стартуют 9 февраля.

Правительств Приморского края РФ предложило россиянам отдых в КНДР Фото: Скриншот

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На сайте российского туроператора "Восток Интур" говорится, что тур в КНДР стоит 750 долларов с человека. Россиянам обещают "настоящий рай для любителей зимних видов спорта", а также "незабываемую атмосферу".

Как отмечает агентство Reuters, группа из России может стать первыми известными туристами, которым разрешили въехать в Северную Корею с начала 2020 года, так как Пхеньян ввел одни из самых строгих пограничных мер в мире во время пандемии.

По словам генерального менеджера пекинской компании Koryo Tours Саймона Кокерелла, его партнеры в Северной Корее подтвердили, что визит российских туристов состоится при "особых обстоятельствах".

Напомним, 12 января представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики имеют сведения о поставках в РФ вооружения из Северной Кореи.

В КНДР 12 января отвергли информацию о поставках России баллистических ракет, назвав ее "необоснованной". Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон также обвинил США в войне в Украине и сказал, что их политика направлена на ущемление интересов безопасности РФ.