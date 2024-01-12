Подтвержденные факты: в ГУР прокомментировали поставки баллистических ракет КНДР в РФ

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Северная Корея передала России артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня, мины.

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Украинские разведчики имеют сведения о поставках в РФ вооружения из КНДР. Детали относительно передачи баллистических ракет находятся в процессе уточнения. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что еще передала, мы понимаем, эта информация уже также звучала. Сам факт оборонного сотрудничества он не скрытый характер носит", — сказал он.

Согласно информации от ГУР, КНДР осуществила передачу артиллерийских снарядов, боекомплектов, снарядов для реактивных систем залпового огня и мин Кремлю. По словам Юсова, это подтвержденные факты.

Также он добавил, что в настоящее время продолжается процесс сбора данных и дополнительной разведки для последующего анализа ситуации, чтобы в будущем ведомство могло предоставить соответствующие комментарии.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить к своему арсеналу ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук говорил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет с помощью передачи баллистических ракет России. По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре 2023 года и январе 2024-го.